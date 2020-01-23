شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تشارلز يزور الأراضى الفلسطينية غدا.. وهاشتاج للترحيب به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى، لزيارة هامة إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة غدا الجمعة، إذ كشفت السفارة البريطانية بالقدس، أنه سيصل إلى فلسطين غدا.

ودشن الحساب الرسمى للسفارة البريطانية بالقدس، هاشتاج "الأمير فى بيت لحم"، للترحيب بزيارة ولى عهد بريطانيا، وغردت :"متشوقين لوصول الأمير تشارلز الى الأراضي الفلسطينية المحتلة غداً! تابعوا صور وتفاصيل زيارة سموّه على صفحتنا وتفاعلوا معنا على هاشتاج الأمير في بيت لحم".



السفارة البريطانية بالقدس

وكانت وكالة رويترز، أكدت أن الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا، سيحيى ذكرى مرور 75 عاما على تحرير الناجين من معسكر الاعتقال النازى أوشفيتز ليصبح أبرز عضو فى العائلة المالكة البريطانية يزور إسرائيل والأراضى الفلسطينية.

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وذكر مكتب الأمير تشارلز، إنه سيحضر المنتدى العالمي لمحارق النازى، يوم 23 يناير، لتكريم ضحايا المحارق، وكان مركز اعتقال أوشفيتز في جنوب بولندا أكبر معسكرات الموت النازية في الحرب العالمية الثانية.

وسيسافر تشارلز بعد ذلك إلى الأراضي الفلسطينية، وأصبح الأمير وليام وزوجته كيت أول أعضاء الأسرة الحاكمة البريطانية الذين يزورن المنطقة بشكل رسمي في عام 2018.

وفي طريقه إلى الشرق الأوسط سيتوقف الأمير تشارلز في سويسرا ليلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي يدعو فيها لإطلاق مجلس الأسواق المستدامة الذي يهدف إلى إيجاد سبل للحد من انبعاثات الكربون في الاقتصاد العالمي.

هذا وبعث الأمير تشارلز أمير ويلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، رسالة تعزية إلى الحاكم العام لكندا جولى باييت، لتعزيتها فى الضحايا الكنديين الذين راحوا ضحية تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة فى إيران، حيث نشر قصر كلارنس نص برقية التعزية، مطلع يناير الجارى.