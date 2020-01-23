شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتقدم للمركز العاشر بين مجموعة العشرين فى مؤشر مدركات الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت المملكة العربية السعودية المركز العاشر بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية فى مؤشر مدركات الفساد، وتقدمت 7 مراكز عالميا، لعام 2019، وهو الترتيب الصادر من منظمة الشفافية الدولية.

ونشرت السفارة السعودية لدى القاهرة، انفوجراف، يكشف ترتيب المملكة العربية بين دول العشرين فى مؤشر مدركات الفساد، عبر تويتر، وعلقت :"المملكة تحتل المرتبة الـ (10) بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20، وتتقدم (7) مراكز عالمياً في مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2019م، الصادر من منظمة الشفافية الدولية".



تغريدة السفارة السعودية

وجاءت ألمانيا فى المركز الأول، فيما جاءت المملكة المتحدة فى المركز الثانى، وتلتها كندا، وفى المركز الرابع جاءت استراليا، واحتلت اليابان المركز الخامس، والسادس الولايات المتحدة، وجاء فى المركز السابع فرنسا، والاتحاد الأوروبي حل ثامنا، وكوريا الجنوبية فى المركز التاسع، والمملكة العربية السعودية، جاءت فى المرتبة العاشرة.

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فيما جاءت دولة إيطاليا فى المركز الحادى عشر، وتلتها الأرجنتين، وجنوب إفريقيا، وحلت الهند فى المركز الرابع عشر، وجاءت الصين فى المرتبة الخامسة عشر، وبعدها إندونيسا فى المركز السادس عشرن فيما احتلت تركيا المركز السابع عشر، والبرازيل المرتبة الثامنة عشر، والمكسيك فى المركز التاسع عشر، وروسيا فى المرتبة العشرين.





وفى سياق آخر، أكدت السفارة السعودية لدى القاهرة، عدم صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الإلكترونية الوهمية، والتى تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية، وتستخدم فى ذلك منصات التواصل الاجتماعى واتساب، تويتر، وفيس بوك.

ونشرت السفارة السعودية عبر حسابها الرسمى بتويتر، بيانها، وجاء فيه :"تؤكد سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية، عدم صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الإلكترونية الوهمية، والتى تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية، وتستخدم فى ذلك منصات التواصل الاجتماعى واتساب، تويتر، وفيس بوك وغيرها، والتى تهدف إلى التحايل والنصب على المواطنين.