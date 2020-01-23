سانا: مسلحون فجروا عربات مفخخة لاختراق نقاط للجيش فى إدلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الوكالة العربية السورية للأنباء، إن مسلحين فجروا عربات مفخخة لاختراق نقاط تمركز للجيش فى محافظة إدلب اليوم الخميس "تحت غطاء نارى كثيف". وأضافت الوكالة "تمكن الإرهابيون عبر استخدام مختلف أنواع الأسلحة ومن ضمنها العربات المفخخة، وتحت غطاء نارى كثيف، من اختراق بعض نقاط تمركز الجيش التى أعادت انتشارها... وما تزال الاشتباكات مستمرة". وإدلب آخر منطقة لا تزال في قبضة المعارضة، وفر مئات الآلاف من سكان المنطقة فى الأسابيع القليلة الماضية وسط ضربات جوية كثيفة من القوات الروسية والسورية.

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