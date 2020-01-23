تجهيز "ساعة أبل" لالتقاط صور الشاشة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

يستعين الكثير من المستخدمين بملمح «لقطات الشاشة» Screenshots في توثيق المشكلات التي تتعرض لها الأجهزة عند التشغيل، وتسجيل رسائل الخطأ التي تأتي إليهم في هذه الحالة. أو توثيق بعض الرسائل التي ترد إليهم.

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ويهتم مستخدمو «ساعة أبل» على وجه الخصوص بهذا الملمح، لأنه يسجل النتائج التي يحرزونها في تمرينات اللياقة البدنية والتدريبات الرياضية، غير أن مستخدمي الساعة لابد أن يقوموا أولاً للاستفادة من ذلك الملمح بتفعيله من خلال «تطبيق الساعة» Watch app على هاتف «آي فون».

فإذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل» وأردت تفعيل ملمح لقطات الشاشة على الهاتف اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «ساعة أبل» Watch app على الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ساعة يد صغيرة، ثم مرر داخل النافذة التالية حتى تصل إلى تبويب «عام» General وانقر فوقه، ومن ثم ابحث داخل النافذة الجديدة عن خيار «تمكين لقطات الشاشة» Enable Screenshots، وحرك المؤشر الموجود بجانب الخيار السابق من اليسار إلى اليمين لتفعيله، وستعرف أنه قد أصبح قيد الاستخدام من ظهور اللون الأخضر.