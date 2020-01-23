شركة تريكستور تطلق الحاسوب اللوحي Surftab Y10 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة تريكستور الحاسوب اللوحي Surftab Y10 الجديد بسعر 99 يورو للموديل العادي و119 يورو للموديل المزود بشبكة الاتصالات الجوالة LTE.



وأوضحت الشركة الألمانية أن حاسوبها اللوحي الجديد ينبض بداخله معالج MT8163 المزود بأربع أنويةCortex A53 بسرعة 1.5جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 2 جيجابايت، في حين تبلغ الذاكرة الداخلية للجهاز 32 جيجابايت.

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وتبلغ دقة الكاميرا الأمامية 0.3 ميجابيكسل، مما يسمح لها بالتقاط صور السيلفي، بينما تبلغ دقة الكاميرا الخلفية 2 ميجابيكسل. ويسمح الجهاز بإجراء محادثات الفيديو بفضل الميكروفون والسماعة الستريو.

ويأتي الحاسوب اللوحي بقياس 24.3 ×16.2× 0.9 سم، كما تم تزويده بشاشة IPS قياس 1ر10 بوصة وبدقة 1280 × 800 بيكسل. وبفضل اعتماد الشركة المنتجة على مادة البلاستيك فإن وزن الجهاز لا يتعدى 480 جراما تقريبا.

ويدعم الحاسوب اللوحي تقنيات WiFi 802.11 a / b / g / n و Bluetooth 4.0، مع فتحة لبطاقة SIM. ويعتمد الحاسوب على نظام التشغيل أندرويد 9.