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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سوني تتيح بث "يوتيوب TV" على بلاي ستيشن 4 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020
متابعات_السعودية نيوز
أعلنت شركة سوني أنها توفر للمرة الأولى خدمة بث فيديوهات رقمية، ليست تابعة لها.
الخدمة تتيج لمستخدمي جهاز سوني الشهير للألعاب بلاي ستيشن 4، الاستعانة بها لعرض الفيديوهات بعد قرارها بغلق منصتها الخاصة للبث الرقمي Vue.
ووفقا لموقع "زا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، فإن شركة سوني اليابانية، كانت حريصة على استبعاد منافسيها في خدمات البث الرقمي، وأبرزهم تطبيق "يوتيوب TV"، وتطبيق "سلينج TV"، وتطبيق "هولو TV".
وحتى وقت قريب كانت أجهزة بلاي ستيشن لا تشغل هذه الخدمات للبث، حتى قررت شركة سوني إلغاء خدمتها الخاصة Vue، لفشل الشركة اليابانية في إنجاحها وجذب عدد كبير من المستخدمين لها.
وستستبدل شركة سوني خدمتها الخاصة للبث Vue، بإتاحتها تحميل تطبيق "يوتيوب TV" للبث الرقمي على أجهزة بلاي ستيشن 4.
ووفقا لموقع "زا فيرج"، فإن تطبيق "يوتيوب TV" متاح حاليا للتحميل على متجر بلاي ستيشن الإلكتروني، ليعوض غلق خدمة سوني للبث Vue نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.
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