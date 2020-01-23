الرياض: دول كثيرة عرضت وساطة مع طهران









اسماء السيد - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمس انفتاح بلاده على إجراء محادثات مع طهران، وقال إن «دولاً كثيرة» عرضت الوساطة لإجراء محادثات بين البلدين، لكنه أضاف أن تهيئة الظروف لذلك «ترجع في الحقيقة إلى إيران».

وتابع حسب صحيفة الشرق الأوسط أنه يتعين على إيران أن تقر بأنه «لا يمكنها دفع أجندتها الإقليمية من خلال العنف» شرطاً لأي محادثات، وفقا لما أوردته وكالة «رويترز».

على صعيد آخر، وصف الوزير السعودي المزاعم التي تحدثت عن ضلوع ولي العهد السعودي في مؤامرة لاختراق هاتف جيف بيزوس مؤسس شركة «أمازون» بأنها «منافية للعقل».

وقال في مقابلة مع «رويترز» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس: «أعتقد أن كلمة (منافية للعقل) هي الوصف الدقيق». وتابع: «فكرة أن ولي العهد يخترق هاتف جيف بيزوس فكرة سخيفة بالتأكيد»، مؤكداً أن بلاده ستحقق في الأمر إذا تم تقديم أدلة تدعم تلك المزاعم.

وذكر الأمير فيصل أنه لا يشعر بالقلق من أن تضر مزاعم الاختراق بثقة المستثمرين في السعودية، وقال: «نحن راضون جدا عن تدفق الاستثمارات لدينا... إذا كانت هناك مخاوف لدى البعض فسوف نسعى لمعالجتها».