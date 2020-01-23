بالأرقام: قفزة تاريخية لسرعة الإنترنت الثابت في مصر.. وصدمة في سرعة إنترنت الموبايل

دبي - بواسطة محمد فارس © الإنترنت الإنترنت

كتب- علاء حجاج:

سجلت مصر قفزة تاريخية في سرعة الإنترنت المنزلي (الثابت) خلال العام 2019، وحسب مؤشر Ookla Speedtest العالمي لقياس متوسط سرعات الإنترنت، قفز متوسط سرعة التحميل في مصر ليصل إلى 26.5 ميجا بنهاية عام 2019 مقابل 6.5 ميجا فقط في ديسمبر 2018.

وتقدمت مصر 69 مركزا في العام 2019، لتحتل المركز الـ 97 بعد أن كانت تحتل الترتيب 166 عالمياً في ديسمبر 2018، كما تقدم ترتيبها 34 مركزاً خلال شهر واحد بين نوفمبر وديسمبر 2019.

مؤشر سرعة الإنترنت الثابت يشمل 177 دولة، وضم تصنيف المراكز العشرة الأولى على الترتيب كلا من: سنغافورة وهونج كونج وموناكو ورومانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا وليختنشتاين وتايوان وفرنسا والسويد، بسرعات تتراوح بين 131 و 200 ميجا.

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا تلتها قطر والكويت والسعودية والأردن والبحرين ثم مصر.

وعلى مستوى أفريقيا، كانت الصدارة للكونغو ثم جنوب أفريقيا ثم مصر.

Advertisements

وتفيد القائمة أن إسرائيل تحتل الترتيب الـ 32 عالميا بسرعة نحو 84.9 ميجا.

على النقيض من ذلك، تراجعت مصر مركز واحدا في قائمة سرعة الإنترنت على شبكات الموبايل، واحتلت الترتيب الـ 108 بين 140 دولة. وسجلت سرعة إنترنت الموبايل في مصر متوسط 16.89 ميجا.

وضم تصنيف المراكز العشرة الأولى على الترتيب كلا من: كوريا الشمالية والإمارات وقطر وكندا والصين وأستراليا وهولندا والنرويج وبلغاريا وكرواتيا، بسرعات تتراوح بين 61 و 103 ميجا.

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا تلتها قطر والسعودية ولبنان والكويت وعمان والبحرين والمغرب وتونس وسوريا والأردن ثم مصر.

وفي أفريقيا، كانت الصدارة في سرعة إنترنت الموبايل للسنغال ثم موزمبيق وأنجولا وكينيا وكوت ديفوار وغانا وأثيوبيا ثم مصر.

كانت الشركة المصرية للاتصالات ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية المعلوماتية بقيمة 1.6 مليار دولار بداية من منتصف عام 2018 من أجل رفع كفاءة شبكة الإنترنت.