شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تستضيف مؤتمر وزراء خارجية دول جوار ليبيا لبحث النزاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف الجزائر اليوم مؤتمرا لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا من أجل بحث النزاع هناك وفق ما ذكرته وزارة الخارجية الجزائرية.

وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية أنه يشارك في الإجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد ومالي والنيجر بعد نحو أسبوع من قمة برلين التي استهدفت دعم وقف لإطلاق النار.

وأفاد بيان من وزارة الخارجية الجزائرية بأن وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس سيعقد اجتماعات في العاصمة الجزائر الخميس. وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

وقال مصدر مطلع إن الجزائر، التي لها حدود طولها ألف كيلو متر مع ليبيا، تعمل من أجل "تحقيق إجماع لتأمين أكبر فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق سلام" في اجتماع مستقبلي مقترح بالجزائر، وللجزائر علاقات طيبة مع كل الأطراف في ليبيا.

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ومن جانبه أعلن المجلس الرئاسي الليبي رفضه حضور اجتماع دول الجوار في الجزائر.