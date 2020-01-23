شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: مقتل نحو 40 جنديا سوريا فى هجوم شنه مسلحون بإدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها اليوم الخميس، إن مئات المسلحين السوريين شنوا هجمات متعددة فى محافظة إدلب السورية مما أسفر عن مقتل نحو 40 جنديا وإصابة 80. ونسبت الوكالة إلى الوزارة قولها إن المسلحين سيطروا على منطقتين سكنيتين في أحد الهجمات.

وكان قد أعلن رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا اللواء يورى بورينكوف، أن الإرهابيين استهدفوا تجمعات للجيش السورى فى منطقة وقف التصعيد فى إدلب ثلاث مرات، مما أدى إلى مقتل 8 جنود سوريين،ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية فى مؤتمر صحفى قوله - "تعرضت مواقع الجيش السورى فى إدلب لثلاث هجمات من عناصر من الجماعة الإرهابية الحزب التركستاني".

وأشار إلى أن مجموعة من 30 إرهابيا تدعمهم أربع شاحنات صغيرة مسلحة، حاولت التوغل فى اتجاه "خربة عزمارين"، والاستيلاء بهجوم مباغت على مواقع القوات الحكومية السورية. وتم صد الهجوم، حيث أسفر القتال عن تصفية 3 إرهابيين وإصابة 7 آخرين، وسقوط ثلاثة جنود سوريين وجرح ثمانية.

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وأضاف بورينكوف، أنه وقع هجوم آخر على محور الغدفة أبو دفنة، نفذه زهاء 10 من المسلحين، بدعم من أربع شاحنات صغيرة تحمل رشاشات ثقيلة، ونجم عن الهجوم مقتل مسلحين اثنين وجرح خمسة، وسقوط ثلاثة جنود سوريين وجرح ثمانية.