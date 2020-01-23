وزير الدفاع التركي: الآلاف يفرون من الموت بسبب الهجمات على "إدلب"

أنقرة/ الخليج 365

شدّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على أن آلاف الناس يفرون من الموت جراء الهجمات المكثفة على محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارة إلى شركة روكيتسان التركية المتخصصة بالصناعات الدفاعية، الخميس.

وأشار الوزير التركي إلى انتهاك نظام الأسد للتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار من خلال مواصة الهجمات على الأماكن المأهولة والمستشفيات والمدارس.

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وقال أكار: "آلاف الناس يفرون نحو منطقتي ’غصن الزيتون‘ و’درع الفرات‘ هربا من الموت جراء الهجمات الجوية المكثفة على إدلب".

من جهة أخرى، لفت أكار إلى أن عملية "نبع السلام" ساهمت في تطهير المنطقة من الإرهابيين شمالي سوريا.

وأكّد على استمرار الجهود الرامية لحماية الأمن والاستقرار في المناطق المحررة بعمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

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