العراق.. قوات الأمن تطلق النار لتفريق محتجين بالبصرة

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365

قال مصدر أمني وشهود عيان، إن قوات الأمن أطلقت، الأربعاء، النار لتفريق عشرات المتظاهرين الغاضبين في محاولة منهم الوصول إلى مقر منظمة "بدر"، في مدينة البصرة، أقصى جنوبي العراق، لإضرام النار فيه.

وأوضح ضابط برتبة ملازم أول في شرطة المدينة، للأناضول، طلب عدم نشر اسمه، أن "قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي في الهواء لإبعاد عشرات المتظاهرين الذي كانوا يحاولون الوصول إلى مقر منظمة بدر في البصرة".

ومنظمة "بدر"، إحدى فصائل الحشد الشعبي، ويتزعمها هادي العامري، الذي يرتبط بصلات وثيقة مع إيران.

وأضاف المصدر الأمني، أن "المتظاهرين كانوا يسعون لإضرام النار في المقر، ردا على مقتل الناشطة المسعفة، جنان ماذي الشحماني، المعروفة باسم أم جنات".

ومساء الثلاثاء، قتلت "أم جنات"، على يد مسلحين مجهولين، بعدما كانت تقدم الإسعافات الأولية للمتظاهرين المصابين على مدى الشهور الماضية.

وقال شهود عيان من المتظاهرين، للأناضول، إن عمليات كر وفر لا تزال تشهدها مناطق وسط المدينة بين المتظاهرين وقوات الأمن إلى غاية الساعة 21:00 ت.غ.

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وأضاف الشهود، أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، فيما يرد المتظاهرون بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، فيما أصيب 12 متظاهرا بحالات اختناق جراء استنشاق كميات كبيرة من الغاز.

من جانبها، قالت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن 16 من أفراد الأمن، أصيبوا بجروح جراء رشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة من قبل "مغرضين".

وأشارت إلى أن "جهاز الشرطة يلتزم بضبط النفس لدرء الفتنة، وإفشال مخططاتهم الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة".

ومنذ الإثنين، صعد الحراك الشعبي من احتجاجاته بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد، ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.

واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة منحوها للسلطات للاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت 510 قتلى فضلا عن آلاف الجرحى، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء للأناضول، استنادا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.



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