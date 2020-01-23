تركيا.. تحييد إرهابيين إثنين من "بي كا كا" شمال العراق

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا" شمالي العراق.
وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إنه جرى تحييد العنصرين الإرهابيين، في عملية باسناد جوي بمنطقة زاب.
وأكد البيان استمرار عمليات الجيش التركي ضد المنظمة الإرهابية، شمالي العراق.ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.
يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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