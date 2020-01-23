المساحة الجيولوجية: هزة أرضية بقوة 3.7 رختر قرب «حرض»

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، اليوم الخميٍس، رصد هزة أرضية بقوة 3.79 درجة على مقياس رختر شرق «حرض». وقال المتحدث الرسمي في هيئة المساحة الجيولوجية ,طارق أبا الخيل؛ إن المركز الوطني للزلازل والبراكين بالهيئة، رصد هزة أرضية بقوة 3.79 على مقياس رختر. وأضاف أبا الخيل أن الهزة وقعت على بعد 32 كيلومترًا شرق «حرض» بعمق نحو 8 كيلومترات؛ وذلك في تمام الساعة 9.27 مساء أمس الأربعاء.

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