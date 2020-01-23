أطباء وأكاديميون يتعرضون لعملية نصب بـ 32 مليون ريال

صحيفة الخليج الالكترونية

استطاعت شركة مساهمات وتوظيف أموال، النصب على عدد من الأطباء والأكاديميين من خلال مسمى «البيع بالتقسيط»، لتجمع حوالي 32 مليون ريال، حيث بلغ عدد المستثمرين 42 شخصا بينهم أكاديميون وأطباء.

وقامت الشركة بجذب المجني عليهم من خلال إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيها: «استثمر بمليون ريال واربح 300 ألف ريال سنوياً، وشعار نحقق أحلامك بأرباح مضمونة من شركات موثوقة، وأرباح 30% سنوياً بطريقة المرابحة الإسلامية والضوابط الشرعية»، وفي إعلان آخر: «اشتر أغراضك اليوم وسدد غدا بالآجل».

وتحقق النيابة العامة في الأمر، بعد دعوى من عدد من الأطباء والأكاديميين تعرضوا للنصب والاحتيال من الشركة، حيث دفعوا أموالهم لاستثمارها في الشركة، وتم صرف أرباح لهم، إلا أن الأرباح توقفت منذ عام، مبدين تخوفهم من ضياع رؤوس أموالهم التي طالبوا باسترجاعها، وصرف ما اعتبروه أرباحا مستحقة.