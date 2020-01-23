استشهاد رجل أمن طعناً أثناء محاولته ضبط مطلوب أمنياً

صحيفة الخليج الالكترونية

أفادت مصادر بأن رجل أمن استشهد مساء أمس (الأربعاء)، أثناء محاولته القبض على أحد الجناة من أرباب السوابق في محافظة محايل عسير.

وأوضحت المصادر أن الرقيب أول أحمد علي المنجحي، وهو أحد أفراد البحث الجنائي بشرطة محايل عسير، تعرّض لطعنة غادرة من قبل الجاني بسلاح أبيض أثناء محاولة ضبطه في بلدة ترقش، واستشهد المنجحي على إثرها – رحمه الله-.

وأضافت أن الجاني هرب من موقع الجريمة ليتحصن بداخل منزل، إلا أن رجال الأمن تمكّنوا من اقتحام المنزل والقبض عليه.