- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أوضح برنامج “حساب المواطن”، حقيقة ما جرى تداوله بشأن إلزام المستفيدين بتحديث بياناتهم مع بداية كل عام.
وقال حساب “خدمة المستفيدين” التابع للبرنامج بـ”تويتر”، إنه لا يلزم التحديث إلا في حال طرأ أي تغيير على البيانات.
وبيّن الحساب طريقة تحديث المرفقات منتهية الصلاحية في البرنامج، وذلك عبر التوجه إلى البوابة الإلكترونية عن طريق أيقونة “تفاصيل الطلب وإدارة المرفقات”، مع حذف المستند وإرفاق مستند ساري الصلاحية.
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح حقيقة التعديل الإلزامي للبيانات مع بداية كل عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.