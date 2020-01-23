حساب المواطن يوضح حقيقة التعديل الإلزامي للبيانات مع بداية كل عام

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح برنامج “حساب المواطن”، حقيقة ما جرى تداوله بشأن إلزام المستفيدين بتحديث بياناتهم مع بداية كل عام.

وقال حساب “خدمة المستفيدين” التابع للبرنامج بـ”تويتر”، إنه لا يلزم التحديث إلا في حال طرأ أي تغيير على البيانات.

وبيّن الحساب طريقة تحديث المرفقات منتهية الصلاحية في البرنامج، وذلك عبر التوجه إلى البوابة الإلكترونية عن طريق أيقونة “تفاصيل الطلب وإدارة المرفقات”، مع حذف المستند وإرفاق مستند ساري الصلاحية.