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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على فوائد الحلبة للصحة الجلدية ولمرضى السكري والكولسترول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
فوائد الحلبة مهمة جداً لصحة الجسم، شرط تناولها تحت إشراف إختصاصي تغذية أو طبيب، كون الإفراط في الكمية قد يؤدي إلى نتائج عكسية غير محمودة.
تعرّفي في الآتي على بعض من فوائد الحلبة:
فوائد الحلبة في تنقية البشرة
الأقنعة الطبيعية المحضرة من الحلبة قادرة على معالجة البثور في الوجه والقضاء على التجاعيد. مما يجعل الحلبة من المواد الطبيعية الرائعة للحصول على بشرة نقية وشابّة.
فوائد الحلبة في التخلص من أمراض الجهاز الهضمي
تلعب الحلبة دوراً إيجابياً في القضاء على المشاكل الهضمية، فهذه النبتة "الذهبية" كما يتمُّ وصفها، قادرة على علاج الإمساكوالتهابات الأمعاء، بفضل خصائصها المضادّة للالتهابات.
فوائد الحلبة كعلاج مساعد لمرض السكري
بما أنّ الحلبة تملك خصائص قادرة على خفص مستوى السكر في الدم، فهي بذلك تعدُّ صديقة لمرضى السكري.
فوائد الحلبة في خفض مستوى الكولسترول الضارّ
تشير بعض الدراسات العلمية إلى أنّ الحلبة تلعب دوراً هامّاً في خفض مستوى الكولسترول الضارّ في الدم LDL.
فوائد الحلبة للمرضعة
تعمل الحلبة على إدرار الحليب لدى النساء المرضعات. لكن الأمر يستوجب إستشارة الطبيب على الدوام.
فوائد الحلبة في تقليل آلام الدورة الشهرية
الحلبة تعدُّ من المواد الطبيعية التي تساهم في التخفيف من آلام الدورة الشهرية العادية. إنما في حال كنت تعانين من آلام الحيض القوية، فعليك إستشارة الطبيب لمعرفة الأسباب.
تحذير: يجب دائماً إستشارة الطبيب أو إختصاصي التغذية قبل الإقدام على تناول الحلبة، لأنَّ فوائدها لا تزال محط بحث من قبل العلماء.
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