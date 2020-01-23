أوبر تمنح سائقيها حق تحديد تعريفة الرحلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قامت شركة Uber في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بجعل السائقين، يحددون تعريفة الرحلات، والتي من المفترض أن تصل إلى أعلى بـ5 مرات من التعريفة القديمة.



ونشرت صحيفة "وول ستريت"، الثلاثاء: "ستكون معدلات تعريفة الرحلة، أعلى بما يصل إلى 5 أضعاف تلك التي يحددها التطبيق على أنظمة Android و IOS، وسيكون هذا الإجراء محاولة من الشركة لجعل السائقين يشعرون بأنهم موظفون وليسوا مقاولين مستقلين، والاعتماد على آرائهم كجزء من منظومة أوبر، وهذا ما يطلق عليه مشروع قانون AB5".

Advertisements

ويمكن للسائقين العاملين في مطارات سانتا باربرا، بالم سبرينجز، وساكرامنتو، زيادة الأسعار بحد أقصى 5 أضعاف المبلغ العادي الذي تتقاضاه، إذا كان العميل على عجلة من أمره.

وتعد هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من التغييرات التي قامت بها الشركة استجابة لقانون AB5.

وكشفت نائبة الكونجرس الأمريكي، لورينا جونزاليس، وهي من مؤيدي نص قانون AB5، أن العمال المصنفين على أنهم مقاولون مستقلون سوف تتلاعب بهم الشركات بدلاً من التمكن من ممارسة مهنتهم بحرية.