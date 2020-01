نقل عمر البشير إلى مشفى السلاح الطبي بأم درمان

دبي - بواسطة محمد فارس © REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah Sudan's former president Omar Hassan al-Bashir sits inside a cage at the courthouse where he is facing corruption charges, in Khartoum, Sudan August 31, 2019. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

أفاد موقع «روسيا اليوم»، في السودان، أن الرئيس المخلوع عمر البشير نقل إلى مشفى السلاح الطبي في أم درمان عقب إصابته بوعكة صحية استدعت نقله إلى المشفى.

يذكر أن طبيبا سودانيا كشف في أكتوبر الماضي، أن «البشير، بات مهددا بفقدان البصر، بحسب الفحوصات التي أجراها مؤخرا بمستشفى العيون، بتوصية طبية من سجن كوبر الذي يقبع فيه منذ أشهر».

وأفاد الطبيب الذي لم يكشف عن اسمه لصحيفة «الصيحة» السودانية، بأن «البشير يرتدي نظارة طبية منذ سنوات، وأن حرارة السجن أدت إلى إصابته بحالة التهابية في عينيه».

وكانت تلك المرة الثانية التي يخضع فيها الرئيس السابق لمراجعة طبية خارج سجن كوبر منذ اعتقاله، حيث كانت الزيارة الأولى إلى مستشفى علياء الطبي بأم درمان.