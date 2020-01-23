شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة بالسعودية وبارد نسبيا فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج ، اليوم الخميس، انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، أمام فى البحرين فيكون الطقس بارداً نسبياً وغائماً مع تساقط أمطار قد تكون رعدية أحياناً ثم يتحول إلى غائم جزئياً خلال الليل، وفى الإمارات طقسا غائما جزئياً بوجه عام يصبح غائماً على المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة لسقوط الأمطار تمتد على بعض المناطق الساحلية والداخلية في المساء وليلاً

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم ، الخميس، تواصل الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الأوسط ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس ، اليوم الخميس، سيكون بارداً نسبياً وغائماً مع تساقط أمطار قد تكون رعدية أحياناً ثم يتحول إلى غائم جزئياً خلال الليل.

درجة الحرارة: العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.

وحذرت ادارة الارصاد الجوية البحرينية من رياح قوية السرعة وأمطار رعدية مع هبات شديدة السرعة، داعيةً الى اخذ الحيطة والحذر.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد ، أن يكون الطقس اليوم الخميس ، غائما جزئياً بوجه عام يصبح غائماً على المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة لسقوط الأمطار تمتد على بعض المناطق الساحلية والداخلية في المساء وليلاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.