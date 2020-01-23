ولى عهد الأردن: "سعدت بوجودى بين إخوانى الأعزاء فى الإمارات وبالتدرب معهم"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، ولى العهد الأردنى، صورا له بالزى العسكرى فى دولة الإمارات، وعلق الحسين بن عبد الله على الصورة، قائلا: "سعدت بوجودى بين إخوانى الأعزاء فى دولة الإمارات الشقيقة وبالتدرب معهم"، وأضاف ولى عهد الأردن "دامت علاقاتنا الأخوية الراسخة، خالص المحبة لكم قيادة وشعبا".

ويبلغ الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، من العمر 26 عاما، وهو ولى عهد المملكة الأردنية منذ الثاني من يوليو 2009، ويعد الحسين بن عبد الله، الوريث لعرش المملكة الأردنية الهاشمية بعد أبيه الملك عبد الله الثانى بن الحسين، وهو من أفراد العائلة الهاشمية التي تحكم الأردن منذ عام 1921.

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يذكر أن الأمير الحسين يحمل رتبة ملازم ثان فى الجيش العربى الأردنى، وقد أنهى دراسته فى التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون في 2016.