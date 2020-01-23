ترامب: أمريكا مستعدة لمواجهة "كورونا الصين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حكومته مستعدة جيدا لمواجهة الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين، وحصد حياة نحو 9 أشخاص.



وقال ترامب، في مقابلة مع قناة CNBC، الأربعاء، إن حكومته "تسيطر على فيروس كورونا من النوع الجديد بشكل تام"، مشيرا إلى ظهور حالة إصابة واحدة حتى الآن لشخص قدم من الصين.

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وأضاف على هامش منتدى دافوس الاقتصادي: "سيكون كل شيء على ما يرام"، مؤكدا أنه يتبنى البيانات الصادرة عن الحكومة الصينية، التي تؤكد حدوث 9 وفيات بالفيروس الجديد حتى الآن.

ارتفع عدد حالات العدوى التي تم الكشف عنها في الصين بواقع 100 حالة مقارنة بعدد الإثنين، ليصل إلى 440 حالة، حسب البيانات التي أعلنها التلفزيون الصيني الأربعاء.

وإجمالا أعلن عن وفاة 9 أشخاص بالفيروس الجديد وإصابة 450 من 8 دول، على رأسها الصين وتايلاند. فيما دعت منظمة الصحة العالمية لاجتماع طارئ لبحث إمكانية تفشي الفيروس الذي ينتقل من إنسان لآخر، وكيفية مواجهته.