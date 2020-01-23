شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السلطات السعودية تنقذ 3 مواطنين من السجن فى بريطانيا بسبب "الحمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة السعودية لدى بريطانيا، إنقاذ 3 من رواد التواصل الاجتماعي من التوقيف بعد تجاوزهم الأنظمة والقوانين، ببثهم فيديو لنتف أحدهم ريش الحمام في الفندق الذي نزلوا فيه. ونشر أحد المواطنين الثلاثة مقطع فيديو لرحلتهم في لندن-عرضته شبكة روسيا اليوم- أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نتف أحدهم ريش الحمام في حوض حمام الفندق الذي سكنوه، مما دفع مشاهدي الفيديو لتقديم شكوى إلى إدارة الفندق لمحاسبة المتورطين، في وقت برر فيه الثلاثة فعلتهم بأنهم قاموا بذلك "مقابل مبلغ مالي وبعلم الفندق".

وقدم الشاب الذي نتف ريش الحمام، وهو من أحد مشاهير "السوشال ميديا" في حسابه عبر "سناب شات" اعتذاره من داخل مبنى السفارة السعودية في لندن، وقال: "توقعنا أن نكتفي بغرامة، لكن الأمر موجب للتوقيف لولا السفارة السعودية ووقوفها معنا".

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وقالت السفارة السعودية بلندن: "تولي السفارة اهتمامها لكافة المواطنين السعوديين المتواجدين في المملكة المتحدة وقد يقع الزائر في خطأ بسبب جهله بأنظمة البلد المضيف، وللأسف قد يتهاون البعض بأحد الأنظمة، بحجة أن صديقا أو قريبا له لم يتم مخالفته أو ضبطه حين ارتكاب المخالفة".