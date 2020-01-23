شكرا لقرائتكم خبر عن وزير سعودى ردا على سؤال صحفى حول اختراق هاتف مالك "أمازون": "أنت غبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، صحفيًا بريطانيًا بأنه "غبي"، بعدما طرح عليه سؤالا حول مزاعم اختراق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لهاتف جيف بيزوس ، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، ومالك صحيفة واشنطن بوست.ووفقا لمقطع فيديو بثته شبكة (سى ان ان) الأمريكية، فقد جاء رد وزير الطاقة السعودي بعدما حاول جويل هيلز الصحفي في شبكة "ITVNews" البريطانية الحصول على تعليق منه حول مدى صحة ما نشرته صحيفة الغارديان عن حدوث اختراق لهاتف بيزوس، وذلك على هامش حضوره فعاليات مؤتمر دافوس الاقتصادي.

ورد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قائلا: "أنا وزير الطاقة"، في إشارة منه إلى أنه ليس معنيًا بهذا السؤال.

حينها، تساءل الصحفي البريطاني: لماذا تقوم المملكة العربية السعودية باختراق هاتف جيف بيزوس؟، فقال وزير الطاقة السعودي: "أعتقد أنك تسأل السؤال الخطأ في المكان الخطأ، كل ما تحاول فعله الآن هو تشتيت الانتباه".

وعندما حاول الصحفي البريطاني معاودة طرح سؤاله بطريقة أخرى "هل يعد جيف بيزوس هدفا شرعيًا؟"، فرد الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "أعتقد أن ذلك سخرية، ونكتة".

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وتمسك الصحفي جويل هيلز بسؤاله، قائلا:"هل يبدو ذلك سخرية، الناس قلقون من الهجمات السيبرانية"، فقاطعه وزير الطاقة السعودي: "أنت غبي"، وأخبره بعدم رغبته في الرد على أسئلته.

وفجر الأربعاء، ردت المملكة العربية السعودية على مزاعم نشرتها وسائل إعلامية، مثل صحيفة الجارديان البريطانية وصحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية، أشارت من خلالها إلى "تورط" ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان بـ"صورة مباشرة" بقرصنة هاتف الملياردير، جيف بيزوس، رجل الأعمال ومؤسس شركة أمازون.

الرد جاء في بيان للسفارة السعودية في واشنطن، قالت فيه: "التقارير الإعلامية الأخيرة التي تقترح وقوف المملكة خلف قرصنة هاتف السيد جيف بيزوس سخيفة، ندعو للتحقيق في هذه المزاعم لنتمكن جميعا من الحصول على الحقائق".