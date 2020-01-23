“حضارة مكة” تنبعث من جامعة أم القرى عبر فعاليات الملتقى 19 لتاريخها عبر العصور

سعيد طارش

انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال جلسات الملتقى العلمي 19، الذي تنظمه جامعة أم القرى، بالتعاون مع الجمعية التاريخية السعودية، تحت عنوان “تاريخ وحضارة مكة المكرمة عبر العصور”، لمناقشة 39 ورقة علمية، بمشاركة نحو 300 أكاديمي، وذلك بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية بالعابدية.

واستهلت الجلسات العلمية، في اليوم الأول، بعرض 18 ورقة علمية عبر جلسات ثلاث، بدأت أولاها برئاسة معالي مدير جامعة الحدود الشمالية سابقا أ.د.سعيد آل عمر، قدمت فيها أ.د.وفاء المزروع بحثا بعنوان: “الإجازات العلمية عند الأندلسيين من خلال رحلاتهم إلى مكة المكرمة من القرن الرابع الهجري إلى القرن الثامن الهجري”، وتطرق أ.د.حسن سليم من جامعة الملك سعود إلى موضوع رحلات حج علم الدين القاسم بن محمد البرزالي 688 – 739هـ / 1289 – 1339م.

وتحدثت د. جيهان بهاي، من جامعة الملك عبد العزيز، في ورقتها العلمية، عن الترفيه والتسلية في الحياة المكية قبيل البعثة النبوية، وتناول أ.د.عبد المعطي سمسم، من جامعة أم القرى، في بحثه، التنظيمات والترتيبات العسكرية عند قريش قبل الإسلام، بينما تحدث د.علي أحمد، من جامعة القصيم، عن المدرسة الأفضلية وأثرها الحضاري في مكة المكرمة منذ نشأتها حتى نهاية القرن التاسع الهجري، كما تطرقت د.نورة الظويهر، من جامعة القصيم، لموضوع مراسم فتح باب الكعبة المشرفة منذ ظهور الإسلام حتى القرن 8 هـ / 14م.

وعقدت الجلسة الثانية برئاسة د.هالة المطيري نائبة المشرف على الجمعية التاريخية في منطقة مكة المكرمة، استعرض خلالها أ.د.عبد الرحمن السنيدي، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، موضوع علاقات مكة المكرمة بجوارها القبلي في عصر النبوة، العلاقات مع بكر الكنانية نموذجًا، وتطرقت أ.د.حصة الشمري، من جامعة الأميرة نورة، ورقتها التي حملت عنوان: “العمارة الإسلامية في مكة المكرمة خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين”.

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كما عرضت د.رحمة السناني، من جامعة طيبة، موضوع “الدلالات الحضارية لمعثورات الحضارة الآشولية في وداي فاطمة في الفترة من ( 250000 الى 1000 ق.م)، وتطرق أ.د.سهل صابان، من جامعة الملك سعود، في بحثه، إلى الأربطة في مكة المكرمة من خلال سجلين من سجلات الصرة العثمانية ( 1023هـ / 1614م – 1260 ــ 1844هـ)، كذلك قدم د.صالح الصقري، الملحق الثقافي في الصين، بحثا بعنوان: “مكة المكرمة في المؤلفات الصينية”، وعرضت د.شيخة الحربي، من جامعة القصيم، في ورقتها “تجارة مكة في القرن السادس الميلادي .. المعادن أنموذجًا”.

ورأس معالي مدير جامعة الجوف السابق أ.د.إسماعيل البشري الجلسة العلمية الثالثة، التي قدم فيها أ.د.عبد الله الغامدي، من جامعة أم القرى، موضوع الصواعق في مكة المكرمة من القرن الأول إلى القرن العاشر الهجري / السابع إلى السابع عشر الميلادي.. دراسة تاريخية نسبية استشرافية، واستعرضت د.عزة شاهين، من جامعة طيبة، ورقتها العلمية التي حملت عنوان: “النهضة الصحية في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز”.

وعرض أ.د.فوزي ساعاتي، من جامعة أم القرى، بحثاً عن استقبال الملك عبد العزيز – رحمه الله – لوفود الحجيج من أقطار المغرب العربي ( 1350 – 1373هــ / 1931 – 1953 م)، فيما تحدثت د.سلمي هوساوي، وندى دراج من جامعة الملك سعود ووزارة التعليم، عبر بحثهما عن “مكة بين أطماع عثمان بن حويرث والبيزنطيين في القرن السادس الميلادي” دراسة في ضوء المصادر التاريخية، وعرض أ.د.راشد القحطاني، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحثاً بعنوان: “عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر .. مصدراً من مصادر تاريخ مكة المكرمة”، واختتمت الجلسة الثالثة بورقة عمل ببحث د.ميرفت محمد، من جامعة الملك خالد، بعنوان: “دور علماء مكة في العلوم الشرعية في المسجد النبوي في عهد الملك عبد العزيز (1343- 1373هـ ).

ويواصل الملتقى جلساته العلمية غدا الخميس، بمناقشة 21 بحثاً، عبر ثلاث جلسات علمية، وفعالياته المصاحبة، ومنها معرض للصور التاريخية، وآخر لتعظيم البلد الحرام، والأزياء المكية، والفنون التشكيلية، والسيارات الكلاسيكية، وكذلك مجموعة من المخطوطات المكية.