عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عيونها مميزة.. القطة نالا تحصد 4 ملايين متابع وتدخل موسوعة جينيس

الخميس 23 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تحظى القطة نالا بمتابعة 4.3 مليون معجب على موقع انستجرام، لتسجل بهذا الرقم أكبر عدد متابعين لقطة على مواقع التواصل الاجتماعي و تدخل به موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بسبب الصور التي يضعها لها مالكيها والتي تجذب ملايين المتابعين، لتكون ضمن أشهر الحيوانات الأليفة متابعة على الإطلاق.



وقال الحساب الرسمي لموسوعة جينيس :" وجدنا القطة نالا ملهمة للغاية بصفتها صاحبة الرقم القياسي في الحصول على أكبر عدد من المتابعين على انستجرام لقطة ، فهي سفيرة رائعة لاعتماد الحيوانات الأليفة"، وأجرت الموسوعة لقاء من مالكيها جلسنا مع مالكيها وسألتهم عن التعايش مع حامل اللقب الرائع.

وصرح مالكي القطة نالا، أنّهما يقومان بإدارة حسابها على الانستجرام إضافة إلى بيع منتجات مثل ألعاب الحيوانات الأليفة وعقد صفقات لنشر تغريدات مقابل 8 آلاف دولار لكل تغريدة.

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ويعود شرائهما للقطة نالا لعام 2010، من إحدى دور رعاية الحيوانات الأليفة لتكون القطة الأشهر على الانستجرام، ومنذ إنشاء هذا الحساب شهد زيادة في عدد المتابعين ليصل إلى أكثر من 4 مليون متابع.

فقد استطاعت نالا كات الحصول على 4.323.973 متابعاً على الانستجرام، وهى مثل العديد من الحيوانات في العالم، بدأت قصتها في ملجأ للحيوانات الأليفة في كاليفورنيا، حيث تبنتها صاحبتها «Pookie» عام 2011.

وتعتبر القطة الأكثر شهرة في إنستجرام واحدة من 7 حيوانات أليفة يمتلكها زوجان، ولا تقتصر الشهرة على نالا فقط، فهما يمتلكان 6 قطط وكلباً كلها تحظى بشعبية كبيرة في انستجرام.

وذكر الزوجان، أنهما اقتنيا القطة في 2010 من إحدى دور رعاية الحيوانات الأليفة وأنشآ حساباً لها على إنستجرام بالصدفة، ولكنهما فوجئا بزيادة عدد المتابعين لحساب القطة، ففي الأسبوع الثاني حظيت بـ500 متابع، وبحلول الشهر الرابع، وصل العدد إلى ما يقرب من 50 ألف متابع، ما جعلهما يدركان أن القطة تتمتع بشعبية كبيرة، وحاولا أن يزيدا من تلك الشعبية عبر اختيار أفضل الأوقات لنشر تغريداتها، وأوضحا أنهما بدآ تلقي عروض لنشر إعلانات عبر حساب القطة بعدما صارت شهيرة، وهو ما جعل ميثاشيتيفان تعتبر أن إدارة حساب القطة يستحق أن يصبح وظيفة وليس هواية.