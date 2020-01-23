اتصال هاتفي بين ميركل وولي عهد وأبوظبي









اسماء السيد - ابوظبي: تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتصالاً هاتفيا من أنغيلا ميركل المستشارة الألمانية.

وتناول الاتصال "العلاقات الثنائية والأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي إضافة إلى القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك"، بحسب بيان إماراتي.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي "آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا الشقيقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها ونتائج مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا مؤخراً".

ووعدت أبرز الدول المعنيّة بالنزاع الليبي الأحد باحترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا وبعدم التدخّل في شؤونها الداخليّة، سعيًا منها إلى إعادة السلم إلى هذا البلد الذي تمزّقه حرب أهليّة.

برغم ذلك، فإنّ تداعيات هذا الالتزام على الميدان حيث تستمرّ هدنة هشّة بين طرفي النزاع، لا تزال غامضة، بخاصّة أنّ رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السرّاج والمشير خليفة حفتر رفضا أن يلتقيا خلال هذه القمّة الدوليّة التي انعقدت في برلين برعاية الأمم المتحدة.