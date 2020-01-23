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الصين تؤكد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 571

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصين تؤكد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 571

الخميس 23 يناير 2020

الصين تؤكد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 571

متابعات_الخليج 365

ذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن الصين أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 571 حالة.

 

وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 17 حالة بحلول نهاية الأربعاء وجميعها في إقليم هوبي بوسط البلاد.

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وكان قد أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ الإجراءات التي اتّخذتها السلطات الصينية في ووهان، المدينة الواقعة في وسط البلاد والتي سجّلت فيها أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، "ستحدّ" من مخاطر انتشار هذا الفيروس عالمياً.

 

وبعد اكتشاف المرض في اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان، سجّلت أول إصابة في الولايات المتحدة الثلاثاء لرجل ثلاثيني متحدر من ووهان ويعيش في سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة.

 

وهذا الفيروس هو نوع جديد من عائلة فيروسات الكورونا التي قد تسبب أمراضاً غير مؤذية لدى الإنسان كالزكام، لكنها قد تكون مصدر أمراض قاتلة مثل السارس.

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