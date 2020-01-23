عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هكذا سيكون حجم هواتف أيفون المقبلة خلال 2020

الخميس 23 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت تسريبات جديدة من قبل شركة التحليلات السوقية acotakara تفاصيل عن حجم شاشات هواتف أيفون القادمة هذا العام، والتي تم تأكيدها عبر موردي شركة أبل، حيث أوضح التقرير أن شركة أبل ستستمر في تبني تصميم هواتف أيفون الحالية في الإصدارات القادمة من هواتف iPhone 12 هذا العام، وهو ما يعتبر مخالفا لما جاء في تقرير المحلل "مينج تشى كو" الأخير.



وبحسب موقع GSM الهندى، فمن المقرر أن يأتي الإصدار الراقي بحجم 5.4 بوصة هذا العام بحجم شاشة بين هاتف iPhone SE وiPhone 8، بينما يأتي الإصدار بحجم 6.1 بوصة بحجم شاشة بين حجم الشاشة المميز لهاتف iPhone 11 و11 Pro Max، أيضاً تقدم أبل الإصدار المميز بحجم 6.7 بوصة في الشاشة هذا العام، والذى سيكون أكبر من هاتفها الحالي 11 Pro Max .

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كذلك فقد أشارت التسريبات إلى أن هاتف الأيفون بحجم 6.7 بوصة وسمك 7.4مم هذا العام، أي أقل من هاتف iPhone 11 Pro Max الذي جاء بسمك 8 مم العام الماضي.

فيما أشار تقرير مينج تشى كو إلى أن أبل تقدم جميع إصدارات هذا العام من هواتف أيفون بشاشة OLED، بينما تختلف إعدادات الكاميرا في الإصدارات الثلاثة، حيث يضم إصدار أيفون بحجم 5.4 بوصة كاميرة خلفية مزدوجة، أيضاً يأتي إصدار أيفون بحجم 6.1 بوصة في الشاشة بكاميرة مزدوجة، بينما يضم أعلى إصدار من هواتف الأيفون كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر 3D ToF.

وحسب التسريبات فلا يزال هاتف أيفون 9 مطروح ضمن التسريبات لتحديث جهاز أيفون 8، والذى يزعم أنه سيتم التخلص من Touch ID لصالح شاشة أكبر وإطلاقه في مارس.