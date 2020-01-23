شراكة بين وزارة الاتصالات ومايكروسوفت وكير لتمكين المرأة المصرية

دبي - بواسطة محمد فارس © عمرو طلعت وزير الاتصالات عمرو طلعت وزير الاتصالات

كتب- وكالات:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس بالشراكة مع كل من مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر عن إطلاق "حملة تمكين المرأة" ، وهي المبادرة الهادفة إلى تعزيز الدعم الاجتماعي والاقتصادي والبشري في مصر، من خلال تجهيز القوى العاملة النسائية القادمة بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل.

وقالت المهندسة هدى دحروج رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مع تزايد عدد الخريجات من ذوي المهارات العالية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والتكنولوجيا، لا تقتصر مسؤوليتنا فقط حول كيفية تمكينهم وضمان الاستفادة من قدراتهم، بل أيضاً بمواصلة العمل لتحسين المجتمع كافة، وبهذه الطريقة ستكون حملة تمكين المرأة مساهماً كبيراً في بلوغ الرؤية الوطنية 2030، وتعد شراكتنا مع مايكروسوفت بمثابة قفزة كبيرة إلى الأمام لتشجيع التنوع في البلاد بما يضمن سد فجوة المساواة بين الجنسين".

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وتطمح الحملة إلى تمكين السيدات في مصر ضمن مبادرة "قدوة تك" التابعة للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ستعمل الإدارة بالتعاون مع مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر على تكثيف الجهود من أجل بناء قدرات النساء اللواتي لم يحظين بفرصة الدراسة في المجالات الرقمية، وتشجيع ريادة الأعمال لدى الإناث، فضلاً عن تمكينهن من العمل في القطاعين العام والخاص داخل البلاد، بما في ذلك الصناعات الحرفية والتراثية، كما تهدف الحملة إلى زيادة الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي والمهارات المستقبلية الواجب توافرها بين القوى العاملة النسائية في مصر.

وقال مايك ييه مساعد المستشار العام المسؤول عن فريق الشؤون الخارجية والقانونية لدى مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا أن التحول الرقمي يشكل عاملاً مساعداً كبيراً في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا هو التقدم المطلوب لضمان تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة في مصر.

وقال الدكتور حازم فهمي مدير هيئة كير الدولية بمصر والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة كير مصر إن تركيزهم في المؤسسة ينصب كلياً حول وضع النساء والفتيات في أعلى هرم أولوياتهم وجهودهم المبذولة، بحيث يتمتع كل فرد بحقه على قدم المساواة للحصول على فرصة تحسين مستوى جودة حياته، وأكد الدكتور على أن هذه المبادرة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومايكروسوفت تعد بمثابة مكون قوي في رحلتهم الهادفة إلى تمكين النساء من جميع الأعمار، وذلك من خلال تزويدهن بالمهارات الموائمة للمستقبل ، وتمكينهن من إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.