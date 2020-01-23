شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الشارقة الإماراتية تحتضن مؤتمر اللغة العربية الدولى الرابع 29 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ينظم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج - مقره الشارقة - مؤتمر اللغة العربية الدولي الرابع بالشارقة بعنوان " تطوير تعليم اللغة العربية وتعلُّمها.. المتطلبات، والأبعاد، والآفاق" وتحت شعار " بالعربية.. نُبدع" وذلك يومي 29 و30 يناير الحالي.

ويتضمن المؤتمر 24 ندوة متخصصة تتضمن 86 بحثا لخبراء ومختصين في مجال اللغة العربية من مختلف أقطار العالم.

أعلن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة ، بحضور كل من الدكتور عيسى الحمادي ، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة ، والدكتور محمد صافي المستغانمي ، الأمين العام لمجمع اللغة العربية الشارقة ، وعادل وهيب ، رئيس وحدة البرامج بالمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ن وعدد من المعنيين والجهات المشاركة والإعلاميين.

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وينظم المؤتمر بالتعان بين المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ، ومجمع اللغة العربية بالشارقة ، ووزارة التربية والتعليم ، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة ، والجامعة القاسمية ، في إطار تكامل الجهود في نشر الوعي تجاه اللغة العربية واستعارض التجارب الناجحة في مجال اللغة العربية.

وأعرب الدكتور عيسى الحمادي ، عن شكره لكافة الجهات المشاركة في تنظيم مؤتمر اللغة العربية الدولي الرابع ، مشيرا إلى أن البحوث المعتمدة للعرض في الندوات جرى تحكيمها من قبل مختصيين وأكاديميين وذلك بعد أن تقدم 246 بحثا تم اختيار 86 منها بعد اجتيازها لشروط القبول.