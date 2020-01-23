عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليابان تخطط لإطلاق شبكات الجيل السادس 6G بحلول عام 2030

الخميس 23 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير حديث أن اليابان تخطط لطرح شبكات الجيل السادس 6G بحلول عام 2030، حيث يعتقد أن التكنولوجيا الجديدة ستكون أسرع بعشرة أضعاف من الجيل الحالي، وستقوم وزارة الشئون الداخلية والاتصالات في اليابان بتأسيس مجتمع أبحاث حكومي مدني في يناير برئاسة جامعة طوكيو جوشينجين، وتحت إشراف مباشر من وزير الشؤون العامة تاكاو ساني، وفق ما ذكرته صحيفة جيزمو تشينا الصينية فى أحدث تقرير لها.



وبالإضافة إلى ذلك، سيتم دعوة الأشخاص من عدد شركات التكنولوجيا اليابانية المتخصصة في تطوير الشبكات لمناقشة أهداف أداء الجيل السادس ودعم السياسة بحلول يونيو المقبل، كما ستعمل الحكومة على تطوير تكنولوجيا 6G، فيما توقعت شركة جولدمان ساكس للخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المالية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، شحنات ضخمة بقيمة 200 مليون هاتف ذكي على مستوى الجيل الخامس على مستوى العالم في عام 2020.

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ولعل القيمة المتوقعة الجديدة تزيد بنحو 20 مرة عن رقم المبيعات لعام 2019، وهو 1 مليون محطة قاعدة 5G جديدة في الصين في عام 2020. وهذا أعلى من التنبؤ الأصلي 600000 من قبل جولدمان ساكس.

يذكر أن تقرير سابق أشار إلى أن الصين بدأت رسميا البحث في تكنولوجيا الاتصالات من الجيل السادس 6G، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى تعزيز أحدث ابتكارات لاسلكية، وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد التقى وزارات ومعاهد البحوث الحكومية الصينية في نوفمبر الماضى في اجتماع "تدشين" لإنشاء مجموعة وطنية للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الجيل السادس، وفقًا لتقرير صادر عن مجلة العلوم والتكنولوجيا، والتي تنشرها وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية.

وقد أصبحت التقنيات المتعلقة بخدمات الهاتف المحمول فائقة السرعة نقطة تعارض رئيسية بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة، حيث تتسابق البلدان في جميع أنحاء العالم لطرح شبكات الجيل الخامس اللاسلكية 5G، والتي يمكن أن توفر سرعات للبيانات أسرع 20 مرة على الأقل من الجيل الرابع ووعد بدعم التكنولوجيات الجديدة مثل السيارات ذاتية القيادة والواقع المعزز.