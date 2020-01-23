عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تبدأ تصنيع هواتف آيفون أصغر وأرخص فبراير المقبل

الخميس 23 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير جديد أن شركة أبل قد تطلق هاتف آيفون جديد منخفض التكلفة قريبا جدا، ووفقا لوكالة بلومبرج، وسيبدأ موردى شركة التكنولوجيا العملاقة فى تجميع طرازات هواتف آيفون ذات الأسعار المعقولة، والتى ستكون الأولى من نوعها منذ iPhone SE فى فبراير، وعلاوة على ذلك، سوف تكشف أبل عن الجهاز فى مارس، وقد بدأت التقارير والشائعات والتنبؤات المتعلقة بطراز أيفون منخفض التكلفة فى العام الماضى، بعضها من المحلل "مينج تشى كو"، الذى يتمتع بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بتوقعات أبل.



وبحسب موقع engadget الأمريكى، فذكر كو فى وقت سابق أن النموذج القادم بأسعار معقولة سيبدو مثل iPhone 8 وسيكون له شاشة بحجم 4.7 بوصة، وبحسب ما ورد، سيتم تشغيله بواسطة شريحة A13 من أبل، التي تعمل أيضًا على تشغيل جهازiPhone 11.

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كما ذكر تقرير منفصل لـبلومبرج أن الشركة طلبت من شركائها مؤخرًا زيادة ناتجهم من معالج A-series بسبب الطلب الأعلى من المتوقع" على iPhone 11، كما قد يكون ذلك أيضًا لأن نموذج التكلفة المنخفضة سيبدأ الإنتاج الضخم قريبًا.

وبالإضافة إلى الحجم والمعالج الممكن للجهاز أوضحت بلومبرج أيضًا أن الجهاز سيحتوى على معرف Touch مدمج فى زر القائمة الرئيسى، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيعرف باسم iPhone SE 2، لكن أى جهاز منخفض التكلفة يمكن أن يساعد فى تعزيز وجود أبل فى الدول النامية حيث تكون أجهزة أندرويد ذات الأسعار المعقولة أكثر شيوعًا.

جدير بالذكر كشف تقرير حديث عن أن أبل تخطط لإطلاق نسختين من هاتف "iPhone SE 2" خلال العام الجارى 2020، واللذان سيصلان بأحجام مختلفة، حيث من المتوقع أن تشتمل طرز iPhone SE 2 القادمة على شاشة LCD 5.5 بوصة و6.1 بوصة، حسبما ذكر موقع Digitimes التقنى مؤخرًا.