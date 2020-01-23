عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تدخل جينيس بأطول عرض للمناطيد المتوهجة

الخميس 23 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تحتفل الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية بحصولها على لقب "جينيس" للأرقام القياسية لأطول عرض للمناطيد المتوهجة في العالم.



شارك في هذا العرض 100 منطاد زيّنت سماء العلا، شمال غربي السعودية، لمسافة تجاوزت 3 كيلومترات.

وشهدت الفعالية مشاركة 19 طيارا من 19 دولة، والذين نجحوا في تسجيل الرقم القياسي الجديد، في إطار فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" المقام حاليا في العلا.

وتمثل عروض المناطيد المتوهجة، التي يخلق فيها الطيارون إضاءة راقصة مصممة لتتماشى مع الموسيقى باستخدام شعلاتهم لإلقاء الضوء على مغلف المناطيد، فعالية رئيسية تجذب كثيراً من الضيوف خلال مهرجان "شتاء طنطورة"، الذي تقيمه العلا للاحتفاء بالفنون والموسيقى والثقافة.

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وحضر الحدث الذي شارك فيه 100 منطاد بمسافات فاصلة بلغت 30 متر، ممثلون عن موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، للتحقق والإعلان عن هذا الرقم القياسي العالمي لينتهي مهرجان المناطيد ضمن "شتاء طنطورة" نهاية احتفالية رائعة.

وتعليقا على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، عمرو المدني، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد السعودي للمناطيد: "نحن فخورون للغاية بتسجيل رقم قياسي ضمن جينيس للأرقام القياسية بهذا العرض الساحر للمناطيد التي زينت سماء العلا بألوانها وأضوائها المبهرة".

وأضاف: "لم يكن هذا بالأمر السهل، إذ تطلب الأمر تخطيطا وتنسيقا دقيقين للغاية لضمان تحقيق أكبر قدر من النجاح".

وتابع: "سعدنا بهذا الإنجاز بعد أن كُللت جهودنا بكسر هذا الرقم القياسي ليخلق ليلة خالدة في تاريخ وذكريات العلا الحديثة، إذ يسهم ذلك في تعريف العالم بالفرص الفريدة التي تقدمها العلا للعالم كوجهة عالمية بارزة".

ويستمر مهرجان "شتاء طنطورة"، الذي تقام حاليا نسخته الثانية في العلا، حتى 7 مارس/آذار، ويضم مجموعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية.