تسريبات.. آيفون تعود لإنتاج هاتف رخيص

كتب - وكالات:
على الرغم من الفشل الذريع لطرازها "الرخيص نسبيا" آيفون SE، تعتزم شركة آبل إطلاق هاتف جديد أصغر وأرخص قريبًا.
وقالت وكالة بلومبرج، إنه من المحتمل إطلاق الهاتف الجديد في مارس المقبل، ورجح المحلل مينج تشي كو الشهير بتسريباته الدقيقة أن يكون النموذج القادم شبيها بهاتف آيفون 8 مع شاشة مقاسها 4.7 بوصة، ومعالج A13 الموجود على آيفون 11.
وربما يكون حجم الشاشة، سببا رئيسيا في فشل هاتف آيفون الذي تراهن عليه لإنعاش مبيعاتها في الفئة المتوسطة، خاصة أن جميع الشركات المنافسة توقفت عن تصنيع هواتف أقل من 6 بوصات، باستثناء بعض الهواتف الاقتصادية جدا التي لا يزيد سعرها على ألف جنيه مصري.
وكان هاتف آيفون SE الذي أطلق قبل 4 سنوات يباع بنحو 6200 جنيه مصري وقتها ولم ينجح، خاصة أن مستهلكي آيفون يميلون إلى شراء الأجهزة الباهظة.
وإذا قررت آبل تسعير الهاتف القادم بنفس سعر آيفون se، فإنه سيواجه صعوبات ضخمة خاصة أن مبلغ الـ 6400 جنيه يمكن أن يشتري هاتفا بإمكانات مذهلة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.