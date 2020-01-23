تسريبات.. آيفون تعود لإنتاج هاتف رخيص

دبي - بواسطة محمد فارس © آيفون آيفون

كتب - وكالات:

على الرغم من الفشل الذريع لطرازها "الرخيص نسبيا" آيفون SE، تعتزم شركة آبل إطلاق هاتف جديد أصغر وأرخص قريبًا.

وقالت وكالة بلومبرج، إنه من المحتمل إطلاق الهاتف الجديد في مارس المقبل، ورجح المحلل مينج تشي كو الشهير بتسريباته الدقيقة أن يكون النموذج القادم شبيها بهاتف آيفون 8 مع شاشة مقاسها 4.7 بوصة، ومعالج A13 الموجود على آيفون 11.

Advertisements

وربما يكون حجم الشاشة، سببا رئيسيا في فشل هاتف آيفون الذي تراهن عليه لإنعاش مبيعاتها في الفئة المتوسطة، خاصة أن جميع الشركات المنافسة توقفت عن تصنيع هواتف أقل من 6 بوصات، باستثناء بعض الهواتف الاقتصادية جدا التي لا يزيد سعرها على ألف جنيه مصري.

وكان هاتف آيفون SE الذي أطلق قبل 4 سنوات يباع بنحو 6200 جنيه مصري وقتها ولم ينجح، خاصة أن مستهلكي آيفون يميلون إلى شراء الأجهزة الباهظة.

وإذا قررت آبل تسعير الهاتف القادم بنفس سعر آيفون se، فإنه سيواجه صعوبات ضخمة خاصة أن مبلغ الـ 6400 جنيه يمكن أن يشتري هاتفا بإمكانات مذهلة.