شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: الإصلاح الحقيقي بوابة المساعدات الدولية للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكية ، مايك بومبيو ، أمس الأربعاء ، إن وجود حكومة لبنانية "قادرة وملتزمة بإجراء إصلاحات حقيقية وملموسة هو فقط الذي من شأنه أن يستعيد ثقة المستثمر ويضمن المساعدات الدولية".

وحث بومبيو ، في بيان "الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية على ضمان سلامة المواطنين الذين يشاركون في مظاهرات سلمية".

وشكل لبنان حكومة جديدة يوم الثلاثاء الماضى، بدعم من جماعة حزب الله التي تصنفها الولايات المتحدة جماعة إرهابية.

وكان وزير الخارجية الأمريكى ، قال أمس الأربعاء، إن الاحتجاجات التي نراها في لبنان والعراق تطالب باحترام السيادة، والاحتجاجات في لبنان تقول كفى لحزب الله، ونريد حكومة غير فاسدة تعكس إرادة اللبنانيين.

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ونشبت مواجهات بين محتجين وقوات الأمن وسط بيروت، واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وهاجم المتظاهرون السياج الأمنى فى الممر الرئيسي المؤدى إلى مقر مجلس النواب بساحة النجمة بوسط العاصمة، ورشقوا القوى الأمنية بالحجارة.

وشهد وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مواجهات واشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وعمليات كر وفر، بعدما أعرب المحتجون عن رفضهم للحكومة الجديدة التى جرى الإعلان عن تشكيلها الليلة، معتبرين أنها لا تعبر عن تطلعات الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضى، فى حين قطع المتظاهرون فى عدد من المحافظات الطرق الرئيسية اعتراضا على التشكيلة الحكومية.

وهاجم المتظاهرون السياج الأمنى فى الممر الرئيسي المؤدى إلى مقر مجلس النواب بساحة النجمة بوسط العاصمة، ورشقوا القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات النارية.