شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجوم الذى استهدف قرية فى شمال بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية في شمال بوركينا فاسو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، معرباً عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت حكومة بوركينا فاسو، أعلنت مقتل 36 مدنيا فى "هجوم إرهابى" على سوق فى شمال بوركينا فاسو الاثنين الماضى.

وأضافت الحكومة في بيان ، أن جماعات مسلحة هاجمت الناس في سوق قرية ألامو قبل إحراقه بالكامل.

ويوم السبت الماضى، أعلن الجيش فى بوركينا فاسو، مقتل 6 جنود فى انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم بمحيط منطقة أربيندا شمال البلاد، وذكر الجيش فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم السبت،" أن عبوة ناسفة يدوية الصنع وضعت بالقرب من يالانجا، بشمال غرب أربيندا أثناء مرور مركبة من وحدة تابعة لقوات أمن الشمال كانت فى مهمة استطلاعية؛ ما أسفر عن مقتل 6 جنود وجرح آخر".

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يذكر أنه، قتل فى ليلة عيد الميلاد، 35 مدنيا من بينهم 31 امرأة، بالإضافة إلى 7 عسكريين جراء هجوم فى أربيندا، ويكثف المتطرفون هجماتهم فى منطقة الساحل، خصوصا فى مالى والنيجر وبوركينا فاسو، رغم انتشار الجنود الفرنسيين فى إطار قوة برخان.

وكانت قد أعلنت الشرطة المحلية فى بوركينافاسو، فى وقت سابق عن مقتل ستة إرهابيين وإصابة جنديين اثنين خلال عملية عسكرية لتفكيك قاعدة إرهابية فى مقاطعة "بيسيلا" شمالى البلاد.

وقالت الشرطة البوركينية، فى بيان نقل راديو (إفريقيا 1)، مقتطفات منه - إن وحدة التدخل المتعددة الأغراض التابعة للشرطة الوطنية نفذت عملية عسكرية واسعة النطاق فى (بيسيلا) بمنطقة وسط - شمال البلاد.