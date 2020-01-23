شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: مقتل 8 جنود سوريين فى هجوم للإرهابيين على إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا اللواء يورى بورينكوف، أن الإرهابيين استهدفوا تجمعات للجيش السورى فى منطقة وقف التصعيد فى إدلب ثلاث مرات، مما أدى إلى مقتل 8 جنود سوريين،ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم /الأربعاء/، عن رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية فى مؤتمر صحفى قوله - "تعرضت مواقع الجيش السورى فى إدلب لثلاث هجمات من عناصر من الجماعة الإرهابية الحزب التركستاني".

وأشار إلى أن مجموعة من 30 إرهابيا تدعمهم أربع شاحنات صغيرة مسلحة، حاولت التوغل فى اتجاه "خربة عزمارين"، والاستيلاء بهجوم مباغت على مواقع القوات الحكومية السورية. وتم صد الهجوم، حيث أسفر القتال عن تصفية 3 إرهابيين وإصابة 7 آخرين، وسقوط ثلاثة جنود سوريين وجرح ثمانية.

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وأضاف بورينكوف، أنه وقع هجوم آخر على محور الغدفة أبو دفنة، نفذه زهاء 10 من المسلحين، بدعم من أربع شاحنات صغيرة تحمل رشاشات ثقيلة، ونجم عن الهجوم مقتل مسلحين اثنين وجرح خمسة، وسقوط ثلاثة جنود سوريين وجرح ثمانية.



وعلى محور آخر .. حاول ما يصل إلى 20 مسلحا التسلل إلى قرية التح، وجرى التصدى لهم وتم تصفية مسلح، وإصابة ثلاثة آخرين، فيما سقط جنديان سوريان وجرح خمسة آخرون.



وأشار بورينكوف، إلى أن المسلحين يواصلون قصف ضواحى حلب الغربية، وعلى مدار الـ24 ساعة الماضية، قتل 12 مدنيا وجرح 20 آخرون، بينهم نساء وأطفال.