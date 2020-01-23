بعد تهديدات مليشيات حفتر.. مطار معتيقية يعلن تعليق الملاحة الجوية

وليد عبد الله / الاناضول



اعلنت إدارة مطار معتيقية الدولي، الأربعاء، تعليق الملاحة الجوية بالمطار لحين إشعار اخر.

جاء ذلك في بيان للإدارة عبر فيسبوك، بعد ساعات من تهديد مليشيات خليفة حفتر بإسقاط الطائرات المدنية التي تقترب من المجال الجوي للعاصمة ومحيطها.



وقالت الإدارة إن الرحلات الجوية سيتم تحويلها لمطار مصراتة اعتبارا من الخميس.



وفي وقت سابق الأربعاء، هددت مليشيات حفتر بإسقاط الطائرات المدنية التي تقترب من المجال الجوي للعاصمة طربلس ومحيطها.



وقال المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري في مؤتمر صحفي "نعلن حظرا جويا فوق طرابلس بالكامل بما في ذلك مطار معيتيقة، وأي طائرة عسكرية أو مدنية تقلع أو تهبط في المطار، ستتعرض للرد، والحظر يمتد من مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس) إلى شرق مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) وشواطئ طرابلس".

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وأضاف أن كافة الطائرات المدنية والعسكرية التي تدخل المجال المحدد في الحظر، ستكون أهدافا مشروعة، وأن الدفاعات الجوية بدأت بتنفيذ الحظر.



وقبل ذلك أعلنت قوات الحكومة الليبية، قصف ميليشيات حفتر، مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، الأربعاء بستة صواريخ من نوع "غراد"، دون الإشارة إلى حجم الخسائر البشرية أو المادية.



واعتبرت أن القصف "تهديد صارخ لحركة الملاحة الجوية، وخرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار من قبل مليشيات حفتر".



والأحد، انعقد مؤتمر في العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن بمبادرة تركية روسية.



وفي خرق متكرر لوقف إطلاق النار، تشن قوات حفتر هجمات يومية على طرابلس، استكمالًا لعملية عسكرية تشنها قواته منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.

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