تشاووش أوغلو: فلسطين أساس تسوية النزاعات في الشرق الأوسط

دافوس/ بايرام ألتوغ/ الخليج 365

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على أن قضية فلسطين هي أساس تسوية الأزمات والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة لتشاووش أوغلو الأربعاء في جلسة بعنوان "الحاجة إلى الحوار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" على هامش منتدى دافوس الدولية في سويسرا.

وأضاف أن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967، بات اليوم يمثل حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى.

وأشار إلى انخفاض التوترات في ليبيا وسوريا بدعوات من الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن تركيا ستواصل جهودها لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

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على صعيد آخر، التقى تشاووش أوغلو بشكل منفصل بكل من الممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسون، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، على هامش المنتدى الدولي.

وبحسب مراسل الخليج 365، بحث تشاووش أوغلو مع بيدرسن، الوضع الأخير في إدلب واستمرار الحل السياسي، وتبادلا وجات النظر حول اللجنة الدستورية السورية.

وانطلقت أعمال دافوس، الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخصية تحت عنوان "من أجل عالم متماسك ومستدام".

و"منتدى دافوس" مؤسسة دولية غير حكومية ولا ربحية، اشتهرت بالملتقى السنوي الذي تنظمه في يناير/ كانون الثاني من كل عام ببلدة دافوس في سويسرا، ويجمع نخبة من رجال وسيدات أعمال وسياسيين وأكاديميين للتباحث بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وسبل حلها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.