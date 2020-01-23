السودان يدين الهجوم على "أبيي" المتنازع عليها مع جنوب السودان

الخرطوم/ الخليج 365

أدانت الحكومة السودانية، الأربعاء، الهجمات على القرى المحيطة بمنطقة "أبيي"، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، سقط على إثرها عشرات القتلى والمصابين من المدنيين.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة سودان تربيون وموقع التغيير الإخباري، عن رئيس إشرافية (إدارة) منطقة "أبيي"، مقتل أكثر من 29 مدنيا وإصابة 18، في هجوم الأربعاء، على قرية "كولوم" يقطنها قبيلة دينكا نقوك، بمنطقة أبيي، المتنازع عليها بين البلدين.

وأضاف المصدر، نقلا عن رئيس حركة الديمقراطية بمنطقة "أبيي"، مينانق أللي مياي، بأن عددا من المسلحين يستقلون مركبات عسكرية مزودة بالأسلحة ثقيلة هاجموا القرية، الواقعة شمال غربي "أبيي"، وقتلوا العشرات في أسوأ هجوم أمني في الفترة الأخيرة، وفقا لناشط مدني يقطنها (كولوم).

وذكر مياي، أن أهالي القرية دفنوا الضحايا صباح الأربعاء، بعد فرار المسلحين عقب تنفيذ الهجوم المباغت وأضرموا النيران في المنازل المشيدة من مواد محلية.

وقال المتحدث باسم حكومة السودان، أن "الحكومة الانتقالية تلقت بأسف شديد أنباء الهجمات التي وقعت في قرى محيطة بآبيي، وراح ضحيتها نفر عزيز من الأرواح من مواطني المنطقة" (دون تحديد عدد الضحايا).

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وأضاف "تؤكد الحكومة إدانتها للهجمات على المدنيين العزل، والأعمال الانتقامية، من أي طرف والتصعيد والتحريض القبلي الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وأعمال العنف".

وقال البيان، أن "الحكومة لن تسمح باستمرار مسلسل استرخاص الدم السوداني في أي بقعة من بقاع السودان، وستعمل بكل حزم لحماية المدنيين العزل وصون كرامتهم".

ودعا صالح، قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (اليونيسفا)، الموجودة بالمنطقة، التحرك لضبط الأوضاع الأمنية وحماية المدنيين.

وذكر أن موقف الحكومة الانتقالية من قضية "آبيي"، مبني على أنه من غير الممكن حلها إلا بالحوار، والتفاهم، والتعايش المشترك بين المجتمعات المختلفة.

تأسست قوة "يونيسفا" في يونيو/ حزيران 2011، وهي مكلفة برصد التوتر بين السودان وجنوب السودان، ويسمح لها باستخدام ‏القوة لحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في "أبيي".

يذكر أن "أبيي"، الغنية بالنفط حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين السودان وجنوب السودان، في 25 سبتمبر/ أيلول 2003، وتعد "أبيي" جسرا بين شمال السودان وجنوبه، وتسكن في شمالها قبائل المسيرية العربية، أما جنوبا فتستوطن قبائل الدينكا الإفريقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.