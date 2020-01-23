موريتانيا.. توقيف مصور يشتبه بعلاقته بفيديوهات تهاجم الرئيس

نواكشوط/ محمد البكاي/ الخليج 365

قالت وسائل إعلام موريتانية، الأربعاء، إن الشرطة أوقفت مصورا تلفزيونيا يشتبه بعلاقته بفيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم رئيس البلاد، محمد ولد الغزواني.

وقال موقع الأخبار (خاص)، إن الشرطة أوقفت المصور والمخرج التلفزيوني، عبدو ولد تاج الدين، أثناء تغطيته لأحد الأنشطة في العاصمة نواكشوط.

ولفت المصدر ذاته، أن توقيف ولد تاج الدين، له علاقة بمقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة، وحملت هجوما على الرئيس ولد الغزواني، ومقربين منه.

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والإثنين، أوقفت الشرطة الناشط، محمد عالي عبد العزيز (34 عاما).

والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية، "إن الشخص الذي تم توقيفه، (في إشارة للناشط محمد عالي عبد العزيز)، يشتبه باستخدامه نظاما معلوماتيا لإنتاج ونشر تسجيلات تتضمن القدح في النسب، والتحريض على العنصرية والكراهية".

وأوضحت أن السلطات تواصل القيام بالتحريات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة.

وانتخب ولد الغزواني، في يونيو/حزيران 2019، رئيسا للبلاد خلفا لمحمد ولد عبد العزيز.

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