شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وميركل يبحثان مستجدات أوضاع ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، تناول العلاقات الثنائية والأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي، إضافة إلى القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما بحث الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا الشقيقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها ونتائج مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا مؤخراً. (وام)

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