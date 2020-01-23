شكرا لقرائتكم خبر عن لا إصابات بفيروس كورونا الجديد في الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت اللجنة الوطنية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات على المستوى الوطني، برئاسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبحضور ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين، وهم: هيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة أبوظبي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود، والمناطق الحرة، ومطارات الدولة، والشركاء الاستراتيجيون المعنيون، أن الدولة خالية تماماً من حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في جمهورية الصين مؤخراً.

وأوضح الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية ورئيس اللجنة، أن دولة الإمارات لديها منظومة وخطط متكاملة للطوارئ والأزمات لمواجهة المخاطر الصحية العمومية، وأنها على اتصال دائم بمنظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص، للوقوف على المستجدات والإجراءات التي تتخذها المنظمة العالمية والتوصيات الصادرة منها بهذا الشأن، وقال إن الإجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات تكون كفيلة بحماية الدولة من دخول فيروس كورونا الجديد، مستبعداً دخول أية حالة مصابة بهذا المرض إلى الدولة.

وأضاف: «تود اللجنة أن تطمئن الجمهور في دولة الإمارات أن الحالات المكتشفة حول العالم لاتزال محدودة الانتشار، مقارنة بأنواع أوبئة أخرى، مؤكدة أن الوضع الصحي لا يدعو إلى القلق وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع».

كما أوضح د. حسين الرند أن اللجنة في اجتماعها أمس، قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية التي تطبق في منافذ الدخول بالدولة لضمان اتباع أفضل الممارسات العالمية، وتجنب انتشار أمراض معدية. كما تم الاتفاق على نشر منشورات توعوية للقادمين للدولة وبلغات مختلفة. وتأكيد رصد الحالات لاكتشافها بشكل مبكر والعمل على تثقيف جميع المنشآت الصحية بالدولة حتى يتم احتواء أي حالات محتملة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة إعلامية وطنية للقيام بالتوعية داخل الدولة، بما يخص مرض كورونا الجديد.

كما تؤكد أن الأمن الصحي ودرء المخاطر والجائحات الصحية أولوية وطنية في دولة الإمارات وضمن استراتيجيتها لوقاية المجتمع من الأمراض.