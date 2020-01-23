شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ» يقر قواعد محاكمة ترامب ويرفض طلبات الديمقراطيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عارض جلب السجلات والوثائق المتعلقة بتعاملات ترامب مع أوكرانيا «الشيوخ» يقر قواعد محاكمة ترامب ويرفض طلبات الديمقراطيين تاريخ النشر: 23/01/2020 استمع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الشيوخ» يقر قواعد محاكمة ترامب ويرفض طلبات الديمقراطيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.