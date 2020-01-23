منظمة الصحة العالمية ترجئ إعلان حالة الطوارئ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجتاح القلق العالم، بعدما حذرت السلطات الصينية، أمس الأربعاء، من أن فيروس «كورونا» المستجد الذي أودى ب17 شخصاً، وأصاب المئات حتى الآن، قابل للتفشي والتحول بسهولة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، تأجيل إعلان حالة الطوارئ الصحية، مؤكدة استمرار انعقاد لجنتها المعنية بالفيروس، تزامناً مع تعزيز دول آسيوية وأوروبية عدة، تدابيرها الرقابية لمواجهة الفيروس، أغلقت معها كوريا الشمالية حدودها، وشددت معها بريطانيا وإيطاليا الرقابة على الرحلات المقبلة من مدينة ووهان الصينية.

وبدأ القلق العالمي بالتفاقم مع اكتشاف أول إصابة في الولايات المتحدة بالفيروس المنتمي لعائلة الفيروسات المسببة لمتلازمة «السارس» التنفسية الحادة، وظهر للمرة الأولى في سوق مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/‏‏‏كانون الأول الماضي، وامتد لدول آسيوية عدة.

وخلال اتصال هاتفي، أكد الرئيس الصيني شي جين بيج لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الصين اتخذت «تدابير وقاية ورقابة صارمة»، وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وقال: «إن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للتصدي بفاعلية للمرض، والحفاظ على الأمن الصحي في العالم». وجاءت المكالمة فيما عقدت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، أمس، اجتماعاً في جنيف، لدراسة الحاجة إلى إعلان «حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي»، قبل أن تعلن عن تأجيل هذا الإجراء.

وقال نائب وزير اللجنة الصينية، للصحة لي بين، خلال مؤتمر صحفي في بكين إنه تم تشخيص 440 إصابة بالمرض حتى الآن.

وأضاف لي بين، أن الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي، «يمكن أن يتحول، وأن ينتشر بسهولة»، وذلك في وقت يتنقل مئات ملايين الصينيين في أنحاء البلاد للقاء عائلاتهم في عطلة عيد رأس السنة القمرية الذي ينطلق الجمعة.

وبعدما تجاهلت السلطات الصينية هذا الوباء الذي ظهر الشهر الماضي، يبدو أن الصينيين بدأوا بإدراك مخاطره في المدن الكبرى؛ حيث تستخدم أعداد كبيرة من السكان أقنعة واقية. وفي إحدى الصيدليات في بكين، وجدت موظفة نفسها مضطرة، لأن تشرح للزبائن أن الأقنعة الواقية والمواد المطهرة نفدت. ووصل الفيروس إلى نصف المحافظات الصينية تقريباً، بينها مدن مثل شنجهاي وبكين.

واستجابة لدعوة الرئيس الصيني إلى «مكافحة» الوبأ، أعلن لي بين، عن اتخاذ سلسلة تدابير وقائية، مثل عمليات التهوية والتعقيم في المطارات ومحطات القطارات والمراكز التجارية. كما يجري تركيب أجهزة كاشفة لحرارة الجسد في الأماكن المزدحمة.

وعززت دول عدة تستقبل رحلات مباشرة من ووهان، إجراءات الرقابة على المسافرين الواصلين، بعد اكتشاف المرض في اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان، كما سجلت، أمس الأول، أول إصابة في الولايات المتحدة.

وأجلت منظمة الصحة العالمية إعلان «حالة طوارئ صحية» دولية، بشأن الفيروس، وأكدت استمرار انعقاد لجنتها الخاصة، حتى اليوم الخميس، ولفتت إلى أن تدابير الصين في مواجهة الفيروس تحد منه.

وفي أوروبا، أعلنت بريطانيا، نشر فرق طبية لمعاينة الرحلات المقبلة من ووهان الصينية، وأكدت إيطاليا أنها ستبدأ بفحص درجات حرارة الوافدين. وتفرض وزارة الصحة الإيطالية ابتداء من اليوم «رقابة على درجات حرارة الجسم عبر ماسح ضوئي» في مطار بروما تصل إليه يومياً ثلاث رحلات من ووهان. وبدأت دول أخرى برصد درجات حرارة الوافدين من الصين.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية، أن ثلاث رحلات يومية بين ووهان ومطار هيثرو تخضع منذ أمس، «لرقابة مشددة»، معتبرة أن خطر انتقال العدوى إلى البلاد «منخفض»، فيما تراه فرنسا «ضعيفاً»، لكن «غير مستبعد»، بينما اعتبر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، أن خطر انتقال المرض إلى أوروبا «متوسط». وتنفذ السلطات الرومانية كذلك تدابير وقائية بالمطارات. وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة أن «لا إجراءات محددة ستتخذ حتى الآن في المطارات».

وشددت دول آسيوية عدة تدابيرها الوقائية للتصدي للفيروس الصيني، وبدءاً من أمس أغلقت كوريا الشمالية مؤقتاً حدودها أمام السياح الأجانب ك«إجراء احتياطي».(وكالات)