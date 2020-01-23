«أمازون» الأغلى و«جوجل» يزيح «أبل» عن المركز الثاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظت شركة «أمازون» على موقعها أعلى علامة تجارية قيمةً في العالم، وفقاً لتصنيف مؤسسة «براند فاينانس» لأعلى 500 علامة تجارية في عام 2020، وارتفعت قيمة العلامة التجارية لعملاقة تجارة التجزئة الأمريكية بواقع 17.5% عن العام الماضي إلى 220.79 مليار دولار في عام 2020.

وصعدت شركة «جوجل» إلى المرتبة الثانية عالمياً، بعد ارتفاع قيمة علامتها التجارية بنسبة 11.9% لتصل إلى 159.72 مليار دولار.

وتراجعت شركة «أبل» إلى المرتبة الثالثة، بعد أن كانت تشغل المرتبة الثانية في تصنيف العام الماضي، كما شهدت قيمة علامتها التجارية تراجعاً بنسبة 8.5% إلى 140.52 مليار دولار.

ولا تزال شركة «مايكروسوفت» تحتل المرتبة الرابعة، على الرغم من تراجع قيمة علامتها التجارية بنسبة ضئيلة بلغت 2.1% إلى 117.1 مليار دولار، في حين جاءت شركة «سامسونج» الكورية الجنوبية في المركز الخامس، إذ ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 3.5% إلى 94.49 مليار دولار في عام 2020.

وارتفع تصنيف البنك الصناعي والتجاري الصيني من المرتبة الثامنة في عام 2019 إلى المرتبة السادسة، حيث بلغت قيمة علامته التجارية 80.79 مليار دولار، بارتفاع قدره 1.2%.

وحل موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سابعاً، على الرغم من تراجع قيمة علامته التجارية بنسبة 4.1% إلى 79.8 مليار دولار، تليه شركة «وول مارت» ثامنةً ب 77.52 مليار دولار.

وحلت شركة «بينج آن» الصينية للتأمين في المرتبة التاسعة عالمياً بعلامة تجارية قيمتها 69.04 مليار دولار، ثم شركة «هواوي» عاشرة ب 65.84 مليار دولار.

واستأثرت الولايات المتحدة بالمركز الأول في قيمة العلامات التجارية على المؤشر بقيمة 3.2 تريليون دولار، تلتها الصين في المركز الثاني ب 1.3 تريليون دولار، ثم اليابان في المركز الثالث ب 483.2 مليار دولار.

وبلغ إجمالي قيمة العلامات التجارية للشركات ال 500 التي شملها التصنيف 7.05 تريليون دولار.

ولا يزال قطاع التكنولوجيا يهيمن على تصنيف المؤشر من حيث قيمة العلامات التجارية ب 986.5 مليار دولار، يليه قطاع البنوك ثانياً ب 926.4 مليار دولار، وقطاع التجزئة في المركز الثالث ب 794 مليار دولار.