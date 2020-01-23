الجيش الليبي: سندمر أي طائرة تستخدم مطار معيتيقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إعادة تفعيل منطقة الحظر الجوي فوق مطار معيتيقة، لأنه أصبح مجالاً لنقل المرتزقة الأتراك والسوريين إلى ليبيا، متوعداً بتدمير أي طائرة مدنية أو عسكرية تحلق فوق أو تهبط في مطار أو قاعدة معيتيقة الجوية.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي أمس، «سندمر أي طائرة مدنية أو عسكرية تخرج من مطار أو قاعدة معيتيقة، لأنه بمثابة خرق لوقف إطلاق النار، ولتجرب أي شركة طيران الإقلاع أو الهبوط لاختبار مدى جديتنا في ذلك».

وتابع المسماري: «ننبه غسان سلامة ومنظمات حقوق الإنسان بأن وضع السجناء في قاعدة معيتيقة خطأ، لأنها هدف للقوات المسلحة، وهذه مناطق خطيرة، وبالتالي عليهم التدخل سريعاً حتى لا يحملوننا المسؤولية بعد ذلك، فاتفاقية جنيف تحرم نقل أو وضع السجناء في أماكن القتال». وأوضح المسماري أن قوات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، تمكنت أمس من إسقاط طائرة تركية مسيرة أقلعت من مطار معيتيقة، وكانت تحاول الإغارة على وحداتنا العسكرية في طرابلس، مؤكداً أن إسقاط الطائرة التركية المسيرة جاء رداً على الخرق ال100 لوقف إطلاق النار، مؤكداً احترام الجيش لوقف إطلاق النار، لكنه سيرد بقوة مباشرة على أي خرق من قبل الميليشيات.

في الأثناء، أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أمس، أهمية دور بلاده في مساعي الحل السياسي للأزمة الليبية والصراع الدائر اعتماداً على ما لديها من أوراق وتأثير.

وقال كونتي في تصريح إذاعي لمحطة (آر تي إل) «قد يبدو الآن أن إيطاليا فقدت بعض الأرضية في الملف الليبي، إلا أنه على العكس لدينا أوراقنا الدبلوماسية السياسية»، في إشارة إلى الجدل الداخلي حول تراجع دور روما.

وأكد أن «إيطاليا نجحت من خلال مؤتمر برلين في توجيه القضية نحو حل سياسي»، موضحاً أنه «عندما يتم توجيه هذه الدفة بشكل نهائي إلى حل سياسي فسوف يكون لدى إيطاليا العديد من أوراق التأثير».

وكان مجلس الأمن الدولي دعا، مساء أمس الأول، طرفي النزاع في ليبيا للتوصل لوقف لإطلاق النار «في أقرب وقت ممكن»، ما يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حد للحرب.

وقال المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين التي عقدت الأحد، حول ليبيا، إن «أعضاء مجلس الأمن يحضّون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بناء في اللجنة العسكرية المسماة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن».

(وكالات)