ماكرون يواجه الاحتلال في كنيسة بالقدس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرد ماكرون عناصر من شرطة الاحتلال «الإسرائيلي» من كنيسة «سانت آن» التي تملكها فرنسا في البلدة القديمة من القدس الشرقية. وقال الرئيس الفرنسي لعناصر الشرطة في مدخل الكنيسة التي زارها في «مشادة قوية»،: «نحن جميعاً نعلم الأصول وأنا لا أقبل ما قمتم به أمامي.. اخرجوا من هنا.. أنا آسف.. لكننا نعرف الأصول أنه لا يجب منع أحد».

وتوجه إلى شرطة الاحتلال قائلاً: «أرجوكم اقبلوا حقيقة أن الأصول قائمة منذ قرون وهي لن تتغير من خلالي، لذا احترموا الأصول وغادروا». وحاولت شرطة الاحتلال مرافقة ماكرون داخل الكنيسة، وهو الأمر الذي رفضه بشدة لأنه يعني تغيير الوضع القائم في المكان. ودخل الرئيس الفرنسي إلى الكنيسة وحده مع أعضاء وفده فيما بقيت شرطة الاحتلال عند المدخل.

وتملك فرنسا هذه الكنيسة التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن الثاني عشر وتقع داخل أسوار البلدة القديمة. وذكر موقع «بي إف إم تي في» الفرنسي أن واقعة أمس، تعيد إلى الأذهان ما حصل مع الرئيس الفرنسي الراحل، جاك شيراك في المكان نفسه. وكان شيراك هو الآخر في زيارة إلى كنيسة «سانت آن»، عام 1996، قبل أن يطلب من أحد الجنود «الإسرائيليين» مغادرة الكنيسة، قائلاً جملته الشهيرة «هل تريدني أن أعود إلى طائرتي وأعود إلى فرنسا؟».

وفي وقت لاحق قام الرئيس الفرنسي بزيارة إلى المسجد الأقصى المبارك، وكان الشيخ عزام الخطيب، مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، والشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى في استقباله.

وقدم الخطيب شرحاً للرئيس الفرنسي عن المسجد الأقصى والاعتداءات «الإسرائيلية» على المسجد، كما ظهر دون أي مرافقة «إسرائيلية»، وسيزور الرئيس الفرنسي الضفة الغربية المحتلّة، حيث سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مدينة رام الله. وسيؤكّد ماكرون خلال لقائه مع عباس موقفَ فرنسا الثابت من حلّ الدولتين وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب «إسرائيل».

وفي وقت سابق، دافع الرئيس الفرنسي، عن «معركته» ضد معاداة السامية التي يخوضها «كل يوم»، وفقاً لما جاء في رسالة نشرتها صحيفة «يديعوت أحرنوت» بمناسبة زيارة ماكرون للأراضي التي تحتلها «إسرائيل». وقال ماكرون إن «هذه المعركة ضد معاداة السامية أخوضها كل يوم من خلال تتبع الخطاب المعادي للسامية في الخطابات، وتصرفات الأشخاص، وعلى الإنترنت». ودعا الرئيس الفرنسي السلطات والأفراد والمنصات الرقمية إلى التدخل «من أجل القضاء على المحتوى الذي يروج لخطاب الكراهية»، مضيفاً أن «السكوت وصرف النظر (عن معاداة السامية) يعتبر تواطؤاً».(وكالات)